“No a scuole con bambini e maestri rinchiusi in plexiglass”. Le parole del maestro elementare Paolo Limonta

L’assessore all’edilizia scolastica del Comune di Milano, Paolo Limonta, maestro elementare, si scaglia contro l’idea dei pannelli di plexiglass per il distanziamento sociale: “Io non ci sto. Sento cose che voi umani…Sento cose che noi maestre e maestri non possiamo sentire. Io non mi farò rinchiudere in un contenitore di plexiglass. E, soprattutto, non consentirò mai che ci vengano rinchiuse le mie bambine e i miei bambini…”.

“Sento e leggo proposte che prefigurano una scuola in presenza, ma distante – prosegue Limonta – Ben oltre il metro imposto dalle disposizioni sanitarie. Una scuola dove bambini e ragazzi, ancora una volta, sono spettatori passivi e non protagonisti. Una scuola vecchia e stanca che, ancora una volta, non trae insegnamento dalle situazioni che si verificano, ma riprende sempre dagli stessi punti. Sbagliati e assolutamente inefficaci. Io non ci sto. Io continuo a lottare per una scuola aperta, centro vitale dei territori, ricca di cuore e passione. Io voglio una scuola sconfinata”, conclude l’assessore.