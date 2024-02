“Nomi cose e città”, spopola su TikTok la versione “Ti nomino, ti giudico e ti valuto”: raid fuori da scuola, 13enne in ospedale

Una nuova moda in voga su TikTok ha causato una prima “vittima”. Si tratta di una versione alternativa del classico gioco “Nomi, cose e città” e si chiama “Ti nomino, ti giudico e ti valuto”. Si tratta di un gioco che sta coinvolgendo molti adolescenti in questo periodo.

Un gioco non proprio innocuo

I ragazzi fanno questo gioco mettendosi voti a vicenda, valutando alcuni elementi come il carattere, l’intelligenza, la sincerità. Purtroppo per quanto innocuo possa essere questo gioco spesso sfocia nel bodyshaming e nel cyberbullismo. Come riporta Il Corriere della Sera, questo è ciò che è avvenuto in una scuola di Roma.

Qualche giorno fa c’è stata una rappresaglia di due bulle fuori da una scuola contro altrettante ragazzine 13enni accusate di averle diffamate online: picchiate, trascinate per strada, costrette a inginocchiarsi per chiedere scusa, circondate da una trentina di adolescenti.

La madre di una delle vittime si è recata dai carabinieri il 7 febbraio scorso per denunciare l’accaduto, anche perché la figlia è finita in ospedale. A interrompere le violenze è stato l’arrivo sul posto di altri studenti. Ad avere la peggio tra le tre adolescenti è stata proprio una 13enne, rimasta a terra dolorante. La giovane si è poi recata in ospedale dove è stata medicata con cinque giorni di prognosi proprio a causa dei colpi subiti.

I militari hanno già individuato le responsabili della gogna pubblica che se l’erano presa soprattutto per una fotografia pubblicata in Rete e diventata virale. Come i video girati con gli smartphone dai partecipanti alla spedizione della punizione inflitta alle due adolescenti terrorizzate in lacrime.

Cyberbullismo, una vera e propria piaga

Dal 2024 in tutto il mondo si celebra, a febbraio, il Safer Internet Day, una ricorrenza istituita al fine di promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, in particolare tra i bambini e i giovani di tutto il mondo. Nel 2024 il Safer Internet Day si celebra il 6 febbraio.

La giornata dedicata alla sicurezza in rete è occasione per far riflettere i ragazzi e le ragazze non solo sull’uso consapevole della Rete, ma sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di internet come luogo positivo e sicuro.

In realtà negli ultimi anni, come ha evidenziato Save the Children, alcun trend significativi hanno evidenziato un peggioramento complessivo della sicurezza in rete per i giovanissimi.

In particolare:

diminuisce l’età media del primo accesso in rete ,

, aumenta, al contrario, il tempo medio trascorso online dai più giovani, specialmente dopo la pandemia

dai più giovani, specialmente dopo la pandemia malgrado la legge italiana vieti l’accesso ai social media ai minori di 13 anni, assistiamo a una sempre maggiore presenza di preadolescenti nei social (aprendo un profilo indicando una età diversa dalla realtà oppure usando accessi di un adulto/genitore): il 40,7% degli 11-13enni in Italia usa i social media, con una prevalenza femminile (47,1%) rispetto a quella maschile (34,5%).

Tra questi, secondo studi recenti il 13,5% fa un uso problematico dei social media e il 24% dei videogiochi. Su questo tema molto interessante la guida di Terres des Hommes su come proteggere i minori sia dalla pedopornografia che dai giochi pericolosi on line.

In questo contesto un aspetto specifico e rilevante tocca il fenomeno del cyberbullismo.

E’ molto utile al riguardo analizzare i dati presentati annualmente dall’Istituto superiore di Sanità che cura la sorveglianza HBSC. l’Health Behaviour in School-aged Children – Comportamenti collegati alla salute in ragazzi di età scolare, è uno studio multicentrico internazionale svolto in collaborazione con l’Ufficio regionale per l’Europa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e pensato per approfondire lo stato di salute dei giovani e il loro contesto scolastico e sociale.

Educazione civica e cittadinanza digitale: la diretta di Tecnica della Scuola

A questi temi è dedicata la lezione di educazione civica in diretta realizzata da Tecnica della scuola che si terrà il 22 febbraio dalle ore 11.00 alle ore 12.00.