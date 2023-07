“Non ho mai obbligato i docenti ad attività extrascolastiche”, parla la preside di Garlasco

Riceviamo e pubblichiamo dalla dirigente scolastica Sonia Mastroleo un chiarimento a proposito di una vicenda che l’ha coinvolta nel mese di febbraio 2023.

Non ho mai obbligato i docenti ad attività extrascolastiche, il piano delle attività redatto dai docenti è stato deliberato collegialmente ed è stato rispettato in ogni sua data da settembre a giugno. Quindi nessun impegno aggiuntivo oltre a quelli già deliberati e facenti parte dell’obbligatorietà della funzione docente.

La complessità della scuola richiede precisi strumenti di gestione, per poter operare in modo rigoroso, trasparente e rispettoso delle normative vigenti. Il dirigente coordina il lavoro di tutti senza interferire sull’ autonomia di ciascuno, crea un clima collaborativo e di responsabilità coinvolgendo studenti, personale e collettività.

La formazione, l’adeguamento alla normativa scolastica in termini di valutazione alunni, l’apertura al territorio, l’alleanza con le associazioni, l’università e la rete con gli altri istituti sono di basilare importanza per arricchire l’offerta formativa utile per incentivare la frequenza di tutti gli studenti privilegiando una didattica più laboratoriale che alleni al pensiero e al ragionamento e sia meno teorica e nozionistica. Otto anni di reggenza sono tantissimi, capisco la difficoltà nel doversi adeguare velocemente alla presenza attenta di un dirigente. A fine anno posso dire di aver raggiunto un ottimo traguardo: nessun docente soprannumerario, nessun trasferimento e l’aumento del numero di iscrizioni sia alla primaria che secondaria di Garlasco, sia per il percorso musicale,

anima pulsante dell’Istituto. “I traumi psicologici” nella scuola non esistono, tutti vogliono lavorare e tanto anche, persino le maestre in pensione collaborano, e quante attività svolgiamo con personale specializzato che dedica parte del proprio tempo gratuitamente per il benessere dei ragazzi, corsi come: karate, teatro, pittura, yoga, orto, letteratura.

Infatti gli ottimi risultati si ottengono solo lavorando e progettando insieme. Pertanto un mio particolare ringraziamento a tutta la comunità scolastica, alle associazioni del territorio, alle amministrazioni locali, e a tutti coloro che volontariamente hanno reso più viva e dinamica la vita scolastica. L’I.C. di Garlasco è accogliente, innovativo, inclusivo, attento a potenziare il talento di ogni sua forma e in ogni alunno e ne sono orgogliosa di rappresentarlo.

Sonia Mastroleo