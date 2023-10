Norme antisismiche: in Basilicata solo il 16% delle aule è adeguato alle norme

Cittadinanzattiva fotografa la situazione in Basilicata, anche in funzione del finanziamenti che dovrebbero arrivare col Pnrr, riferendosi alla indagine fatta tra marzo e giugno 2023.

Dei 544 edifici scolastici in Basilicata, solo il 16,4% risponde alle normative antisismiche dettate dalla pericolosità del territorio. 91 gli edifici progettati con i nuovi criteri, il resto – costruito in gran parte prima degli anni 80 – ha avuto solo adeguamenti, che vanno spesso completatati con l’abbattimento delle barriere architettoniche e manutenzione straordinaria.

Finora non ci sono stati crolli. In Basilicata con i progetti del Pnrr saranno costruite con nuovi criteri 6 scuole: nei comuni di Vietri di Potenza, Pignola, Lagonegro e Rionero e una per provincia.

Il governo nel decreto lavoro di luglio ha esteso le tutele Inail a insegnanti e allievi stanziando 12 milioni di euro nel biennio 2023-24. Sicurezza, suggerisce il rapporto, vuol dire anche non avere classi affollate. In Basilicata un problema relativo, soprattutto nelle aree interne e nei piccoli centri. Dal 2021 si registrano in totale 1590 studenti in meno