Notte del liceo classico, Campionati della matematica e Festival dantesco: i tanti eventi culturali di questo weekend

Sono moltissimi gli eventi organizzati dalle scuole o per le scuole che avranno luogo questo weekend, da venerdì 5 maggio a domenica 7: dalla celebre Notte del liceo classico, alle serate finali del 13° Festival Dantesco fino alle finali nazionali dei Campionati della matematica organizzati dall’UMI. Ecco di cosa si tratta.

Notte Nazionale del Liceo Classico, il programma del liceo Pitagora

Il Liceo Pitagora di Crotone aprirà le porte e accoglierà il pubblico venerdì 05 maggio in contemporanea con 376 licei classici in tutta Italia e anche all’estero.

Tutta la comunità del Pitagora accoglierà il pubblico in uno spazio multifunzionale in cui si potrà assistere a performances a cura di docenti e studenti: dal musical al teatro, dalla musica alla danza, e ancora caffè letterari, reading, poesia, stand espositivi, esperienze immersive e momenti di condivisione di attività svolte durante l’anno. La serata prenderà l’avvio dal celebre verso di Dante “e quindi uscimmo a riveder le stelle” come immagine del desiderio di libertà di cui ci si è riappropriati dopo tempi complicati dovuti alla pandemia.

Al via le finali nazionali dei Campionati della Matematica

Dal 5 al 7 maggio a Cesenatico si tengono le finali nazionali dei Campionati della matematica organizzati dall’Unione Matematica Italiana.

Si tratta di gare di soluzione di problemi matematici elementari rivolte ai ragazzi delle scuole superiori (scuole secondarie di secondo grado) i cui partecipanti si cimentano a individuare tecniche creative per affrontare problemi inediti e ideare nuove dimostrazioni.

Lo scopo della manifestazione, le cui varie fasi italiane sono curate dall’Unione Matematica Italiana (UMI) su mandato del Ministero dell’Istruzione e del Merito, è quello di avvicinare gli studenti al tipo di problem solving che un matematico di professione incontra nel suo lavoro, e di mostrare ai ragazzi una matematica diversa e più interessante di quella in cui bisogna applicare meccanicamente formule. Questa iniziativa si svolge regolarmente in Italia dal 1985, ed è quindi la più antica e seguita tra le olimpiadi scientifiche a livello nazionale. I migliori sei studenti andranno poi a formare la squadra italiana alle Olimpiadi Internazionali della Matematica (IMO), che vengono organizzate ogni anno in una nazione diversa, a partire dal 1959, e vedono la partecipazione di più di 100 nazioni.

Festival dantesco, questo weekend le serate finali

Prosegue inoltre il 13° Festival Dantesco, incontro diffuso tra arti performative e opera Dantesco, caratterizzato da incontri, tavole rotonde, teatro, cinema e visioni in streaming. Proseguono sul canale youtube e Facebook di Festival Dantesco le proiezioni dei corti in concorso nati dalla attività di formazione all’Audiovisivo per docenti e studenti dai 3 ai 30 anni.

Sabato 6 e domenica 7 maggio alle ore 15.00 appuntamento a Roma al Teatro Palladium per le finali. Sabato 6 maggio avrà luogo la serata trecentesca con canzoni anche di David Riondino, mentre domenica 7 maggio la finale dei concorsi con proiezione dei corti e video finalisti ed esibizioni sul palcoscenico degli universitari in concorso per interpretazione.

Sarà presente il presidente della giuria, Pupi Avati. La serata finale prevede anche la presentazione del film “Mirabile visione” di Matteo Gagliardi che interverrà dopo la proiezione del trailer.

Il Festival Dantesco, dalla sua nascita, è stato patrocinato dalla Società Dante Alighieri e realizzato con il sostegno del MIC – Ministero della Cultura e del MIM – Ministero dell’Istruzione e del Merito, della Regione Lazio, della Regione Toscana, del Comune di Roma e di numerose altre istituzioni. In particolare, il “13° Festival Dantesco – Concorso video” è risultato tra i vincitori del finanziamento MIC e MIM previsto dal Piano Nazionale Cinema per la Scuola. Per il progetto, Xenia ha costituito una Rete di 7 scuole partner in Italia.

Il Festival, che dal 2010 propone l’incontro tra arti performative e opera dantesca, offre un ricco programma di proiezioni di film e video, tavole rotonde, incontri, spettacoli-canzone e pièce teatrali, e si sviluppa attorno a tre concorsi, diretti da Agnese Ciaffei: il Concorso video, realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso e finanziato da MIC – Ministero della Cultura / Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e da MIM – Ministero dell’Istruzione e del Merito (https://cinemaperlascuola.istruzione.it/); il Concorso Universitario, teatrale e video, per interpreti under 35 dell’opera dantesca, realizzato in collaborazione con Fondazione Roma Tre Teatro Palladium, DAMS e DSU dell’Università degli Studi Roma Tre; e il tradizionale Concorso teatrale under 20.