Nove in condotta, Valditara: “Segnale di rigore e serietà per rispetto dei docenti per il lavoro più bello del mondo”

Nove in condotta, Valditara: “Segnale di rigore e serietà per rispetto dei...

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, risponde a interrogazioni immediate alla Camera sulla mancata assegnazione di risorse finanziarie alle scuole paritarie in relazione all’orientamento per l’anno scolastico 2023-2024 (Lupi – NM(N-C-U-I)-M); e sulle iniziative relative al voto di condotta, anche al fine di tutelare l’autorevolezza del corpo docente e di ricomporre il patto educativo scuola-famiglia (Sasso – Lega).

Per quanto riguarda quest’ultima, il ministro da dichiarato: “Oggi dobbiamo intervenire in modo netto su alcuni passaggi che riguardano voto di condotta e misure per contrastare bullismo e mancanza di rispetto nei confronti dei docenti. Necessità di più scuola, più impegno, più studio nei confronti di quei ragazzi. Annunceremo presto queste misure. Segnale di inversione di tendenza, segnale di rigore e serietà per rispetto ai docenti e ai dirigenti per quello che è il lavoro più bello del mondo”.

L’on Sasso ha commentato: “Chi tocca un docente tocca lo stato”.

