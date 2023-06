Voto in condotta e autorevolezza dei docenti, Valditara risponde al question time – DIRETTA ore 15,30

Oggi, 28 giugno, alle ore 15, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, risponde a interrogazioni immediate alla Camera sulla mancata assegnazione di risorse finanziarie alle scuole paritarie in relazione all’orientamento per l’anno scolastico 2023-2024 (Lupi – NM(N-C-U-I)-M); e sulle iniziative relative al voto di condotta, anche al fine di tutelare l’autorevolezza del corpo docente e di ricomporre il patto educativo scuola-famiglia (Sasso – Lega).

Il caso di Rovigo sbarca alla Camera

La questione del voto in condotta è relativa al caso di Rovigo e della docente impallinata dagli studenti: due dei responsabili del gesto sono stati promossi, uno dei quali con il nove in condotta. Dopo l’intervento del ministro Valditara, che ha spinto la dirigente scolastica a riconvocare il consiglio di classe, i voti sono stati abbassati fino ad arrivare a 6 e a 7.

Come scrive La Stampa, sarà presto presentata una proposta di modifica del voto e delle sospensioni scolastiche. Ho inviato gli ispettori nella scuola di Rovigo. Entro oggi dovrei avere una risposta in modo da capire se è stata rispettata la normativa di riferimento dal regolamento di disciplina dell’istituto al DPR 122/2009. In ogni caso, a prescindere da questo episodio, voglio accelerare un processo che mi sembra necessario. Già all’inizio del mio mandato avevo costituito al ministero un tavolo sul bullismo formato da psichiatri, neurologi, magistrati, professori, presidi ed altri soggetti esperti su questo argomento. Un primo segnale forte che voglio dare per affrontare gli episodi di bullismo e di violenza sarà di attribuire maggiore valore al voto di condotta. Il voto di condotta dovrà avere un ruolo importante in tutti i percorsi della scuola secondaria. Con i tecnici definiremo come questo avverrà”, questo quanto ha detto Valditara ieri.