Novità scuola a settembre: più posti di sostegno, ripartono i TFA

L’anno scolastico 2020/21 si sta concludendo ma tutti già pensano alla ripresa di settembre e ai problemi in sospeso.

Il Ministro Bianchi ha detto il MEF ha autorizzato nuovi percorsi TFA per almeno 90mila docenti per il triennio 2021/2024; sul tema delle classi numerose Bianchi pensa invece alla possibilità superare il modello delle classi coincidenti con l’età degli alunni, proposta che peraltro era già stata inserita nel testo del PNRR anche se per ora non si sa molto di più.

Il Ministro assicura poi che con l’inizio delle lezioni tutte le cattedre saranno coperte o con personale di ruolo o con supplenti assunti entro il 31 agosto.

Intanto in 6mila scuole si sta lavorando per organizzare le attività del Piano Estate.

Di tutto questo e altro ancora si parla nel nostro video odierno.