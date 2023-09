Nuccio Ordine: “Un docente in Sud America fa 4 ore di viaggio per insegnare, dovrebbe essere strapagato. Mi ha commosso”

Oggi, mentre più o meno in ogni zona d’Italia gli studenti stanno rientrando a scuola, il leader del Movimento 5Stelle ed ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha pubblicato un post su Facebook con il quale ha voluto ricordare il compianto Nuccio Ordine, il saggista e docente universitario scomparso improvvisamente a soli 64 anni lo scorso giugno.

Il messaggio di Conte attraverso le parole di Nuccio Ordine

Conte ha pubblicato un video la cui voce narrante è proprio Nuccio Ordine, che, prima di morire, ha parlato di scuola e docenti raccontando il suo viaggio nelle zone più povere del Sud America. “Vorrei dirvi tante cose. Sul valore dell’insegnamento e sul ruolo fondamentale dei docenti, che nel nostro Paese non vengono trattati come richiederebbe l’importanza della loro missione, fra rinunce e sacrifici. Vorrei parlarvi dell’importanza dell’impegno nello studio da parte degli studenti, sul rispetto che deve improntare tutti i rapporti tra docenti e alunni e tra gli stessi alunni, sulla opportunità di crescita personale e culturale che la scuola offre ai giovani. Per molti ancora oggi la scuola rimane lo strumento più efficace per realizzare un riscatto sociale. Vorrei parlarvi di tutte queste cose, ma il mio profluvio di parole non direbbe meglio di questo breve messaggio del professore Nuccio Ordine”, ha scritto Conte.

“Sono andato a Cienega per visitare un villaggio di pescatori che vivono in queste case a palafitta, ho visitato la scuola. Mi veniva da piangere per la situazione che c’era, i volti di questi bambini sempre sorridenti nonostante la situazione”, ha esordito il saggista.

“Cambiare il mondo da qui”

Quest’ultimo ha detto di essersi commosso venendo a conoscenza della storia di uno dei docenti che insegna in una scuola di questo posto, che fa tantissimi sacrifici per il suo lavoro: “Ti racconterò la storia di un maestro che mi ha fatto piangere. Quel maestro per andare a scuola a insegnare parte da Barranquilla, si fa due ore di moto, poi due ore di macchina, insegna cinque ore e poi impiega altre quattro ore per andare a casa. Questo qui guadagna una miseria, mentre dovrebbe essere strapagato per la funzione che fa”.

“Ecco come bisognerebbe cambiare il mondo, partendo da queste cose. Mi sono fatto dei pianti sentendo la storia di questo docente, mi ha commosso nel profondo del cuore”, ha concluso Ordine nel suo messaggio rivolto a Conte.