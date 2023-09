Nuova circolare Covid, obbligo di tampone per ospedali, pronto soccorso e rsa. Le raccomandazioni del Ministero: “attenzione e prudenza”

Il Ministero della Salute ha pubblicato, nella giornata di venerdì 8 settembre, una nuova circolare, firmata dal direttore della prevenzione Francesco Vaia, con misure urgenti per il contenimento dei contagi da Covid-19, in netto aumento nelle ultime settimane.

In particolare, il documento contiene delle indicazioni per l’accesso in Pronto Soccorso e accesso per ricovero nelle strutture sanitarie, accesso alle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie e misure di igiene e di protezione personale.

Per quanto riguarda gli accessi a ospedali, pronto soccorso e rsa, chi manifesta sintomi riconducibili al Covid è soggetto a tampone obbligatorio. Diversamente, gli asintomatici non hanno nessun obbligo.

Il direttore Vaia ha dichiarato: “L’attuale andamento clinico-epidemiologico non desta allarme, ma richiede attenzione e misure di prudenza. Il Ministero, nell’interesse primario della tutela dei cittadini più fragili, si muove in una duplice direzione: da una parte misure di protezione e prevenzione per la tutela e sicurezza sia dei pazienti che degli operatori e dall’altra predisposizione di una campagna di vaccinazione annuale che punti a proteggere coloro che in passato sono stati più colpiti da Covid: anziani, fragili, immunocompromessi”.

I dati Covid

Il bollettino settimanale relativo alla situazione epidemiologica da Covid 19 nella settimana 31 agosto – 6 settembre indica che i nuovi contagi da Covid-19 in Italia nel periodo tra 31 agosto e il 6 settembre 2023 sono 21.316, in crescita rispetto ai 14.866 della settimana precedente. Sono 94 le vittime rispetto alle 65 di sette giorni fa. Aumentano anche i tamponi effettuati che passano da 142.118 a 168.704 e cresce anche il tasso di positività che questa settimana sale al 12,6% dal 10,5% della settimana scorsa.