Positivo al Covid, cosa fare a scuola o al lavoro? Le risposte del Ministero della Salute

È stata pubblicata ieri, venerdì 8 settembre, una nuova circolare Covid dal Ministero della Salute a firma del direttore della prevenzione Francesco Vaia.

Per quanto riguarda la scuola, ecco una serie di domande e risposte direttamente dal Ministero della Salute.

Ci sono prescrizioni per il nuovo anno scolastico?

Nessuna prescrizione. Caduto l’obbligo di mascherina, niente più distanziamento tra i banchi né tantomeno obbligo vaccinale per insegnanti e personale scolastico.

Se si è positivi si può andare al lavoro o a scuola?

In entrambi i casi è decaduto l’obbligo di isolamento, quindi in teoria i positivi possono andare al lavoro o a scuola, ma come per qualsiasi altra malattia contagiosa la raccomandazione è di rimanere a casa. E il certificato del medico curante, sulla scorta del tampone positivo, giustifica l’assenza.

I dati Covid

Il bollettino settimanale relativo alla situazione epidemiologica da Covid 19 nella settimana 31 agosto – 6 settembre indica che i nuovi contagi da Covid-19 in Italia nel periodo tra 31 agosto e il 6 settembre 2023 sono 21.316, in crescita rispetto ai 14.866 della settimana precedente. Sono 94 le vittime rispetto alle 65 di sette giorni fa. Aumentano anche i tamponi effettuati che passano da 142.118 a 168.704 e cresce anche il tasso di positività che questa settimana sale al 12,6% dal 10,5% della settimana scorsa.