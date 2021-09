Nuove convocazioni da GAE e da GPS: cosa succede con gli errori di algoritmo?

Molti lettori, inseriti nelle graduatorie GAE e/o GPS, ci chiedono se sono previste nuove convocazioni, certamente ci saranno altre convocazioni a seguito di errori di algoritmo.

Errori algoritmo

A seguito delle problematiche create dall’algoritmo in molte province, sono state ritirate le graduatorie per verificarne la correttezza, mentre altre province si sono fermate per esaminare i diversi reclami presentati dai docenti.

Rinunce e altri motivi

Inoltre la normativa prevede che tutti i posti che si dovessero rendere liberi e disponibili entro il 31 dicembre, per i motivi più diversi, tipo rinunce, esoneri sindacali, mandati amministrativi ecc. dovranno essere assegnati dagli uffici territoriali.

Procedura nuova convocazione

Nel caso di successive convocazioni si procederà dal primo non nominato della graduatoria Gae o GPS prima fascia, se non esaurita, di quella determinata provincia, ciò potrebbe provocare che un docente con un punteggio inferiore potrebbe essere assegnato in una scuola più ambita.

In questo caso riteniamo opportuno ricordare la procedura prevista dalla C.M. 25089 del 6 agosto 2021 per le nomine a tempo determinato per l’anno scolastico 2021/22.

Convocazione dagli uffici territoriali

Tutti i posti vacanti e disponibili al 31 dicembre e che si prevede restino tali per tutto l’anno, siano essi su posto comune o su sostegno, saranno assegnati dai direttori generali degli uffici territoriali fino al 31 agosto;

resisi tali entro il 31 dicembre del 2021, fino al termine delle attività didattiche, secondo le indicazioni di ogni singola regione, compreso le ore eccedenti da sette ore in su e che non concorrano a costituire cattedre o posti orario; Le cattedre assegnate dagli uffici territoriali non possono essere rinunciate.

Convocazione dai dirigenti scolastici

Tutti gli spezzoni di cattedra fino a sei ore sono attribuiti dai dirigenti delle singole scuole, utilizzando le graduatorie d’istituto e comunque dopo aver soddisfatto le eventuali richieste dei docenti di ruolo i quali possono dare la loro disponibilità fino al raggiungimento di 24 ore .

Sanzioni previste in caso di rinuncia

L’assegnazione di una sede, indicata dal docente all’atto della presentazione della domanda, obbliga il docente all’accettazione della stessa, nel caso dovesse rifiutarla o accettarla e non assumere servizio o ancora assumere servizio e successivamente abbandonare il servizio, le sanzioni previste dall’art. 14 dell’O.M. 60 del 10 luglio 2021 sono :