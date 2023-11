Nuovi percorsi abilitanti da 60, 36 e 30 CFU, in pole per accreditamento alcune Università telematiche

Nuovi percorsi abilitanti da 60, 36 e 30 CFU, in pole per...

Ci sono tanti aspiranti docenti e anche docenti già di ruolo in attesa di conoscere quando partiranno i nuovi percorsi abilitanti da 60, 36 e 30 CFU. Entro il prossimo 20 dicembre tutto dovrebbe essere chiarito e si potrà sapere quali saranno le Università accreditate per svolgere questi percorsi. In pole ci sono anche alcune Università telematiche come per esempio E-Campus, UniPegaso e UniCusano.

Normativa accreditamento Università

Il DPCM del 4 agosto 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre 2023, ha definito il percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in attuazione degli articoli 2 -bis e 2 -ter, dell’art. 13 e dell’art. 18 -bis del decreto legislativo del D.lgs n. 59/2017.

Quindi le Università, anche quelle telematiche, possono offrire percorsi formativi da 30 o 36 CFU solo dopo l’accreditamento del corrispondente percorso formativo da 60 CFU.

Inizio percorsi a gennaio 2024

È presumibile pensare che i percorsi abilitanti potranno iniziare a gennaio 2024, in quanto ci vorrà dicembre per conoscere quali saranno le Università accreditate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in concerto con quello dell’Università e della Ricerca ad svolgere i percorsi abilitanti da 60, 36 e 30 CFU.

Significativo è una comunicazione dell’Università telematica E-Campus che scrive: “L’Università eCampus ha richiesto l’accreditamento in data 10 novembre 2023 ed il MUR entro 40 giorni dovrà esprimersi”. I 40 giorni scadranno il 20 dicembre 2023, quindi, non prima di metà dicembre si potranno bandire i nuovi percorsi abilitanti, tenendo poi conto che quelli di 36 e 30 CFU potranno partire solo dopo l’attivazione del percorso principale di 60 CFU, appare evidente che tra bando e inizio dei percorsi servirà un altro mese. Quindi per vedere iniziare i suddetti percorsi si dovrà attendere, bene che vada, gennaio 2024.