Nuovo aumento per docenti a Ata in arrivo, Valditara: “Entro l’anno 160 euro in più”

Durante la presentazione del suo ultimo libro, a Roma “La scuola dei talenti“, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha toccato alcuni punti importanti per il mondo della scuola. In particolare ha annunciato un nuovo aumento per docenti e Ata, di circa 160 euro, che aggiunti al precedente, si arriva a 300 euro in più nello stipendio in un anno e mezzo.

Ecco le dichiarazioni del ministro: “Dopo il contratto che abbiamo chiuso, abbiamo destinato 300 mila euro per aumentare gli stipendi dei docenti e di tutto il personale della scuola. Dopo gli ultimi aumenti, la posizione dei docenti italiani nelle graduatorie europee, secondo i dati Invalsi, è migliorata. Prima eravamo all’ultimo posto, ora abbiamo superato Francia, Portogallo, Finlandia e Svezia. È un dato che migliorerà ancora con le risorse che sono state destinate all’aumento dei contratti del personale statale nell’ultima legge di bilancio. Stimiamo un aumento medio solo per i docenti nel prossimo contratto di circa 160 euro al mese. Quindi nel giro di un anno e mezzo ci saranno due contratti a favore del personale della scuola”.

Ai microfoni del direttore della Tecnica della Scuola, Alessandro Giuliani, i due studenti contestatori, Giulia Mingozzi e Giorgio Carratta della Rete degli studenti medi spiegano le proprie motivazioni e del perché vorrebbero avere un dibattito con il ministro.