Nuovo Codice della strada in vigore: le regole per gli studenti neopatentati e per chi usa i monopattini

Nuovo Codice della strada in vigore: le regole per gli studenti neopatentati...

Oggi, sabato 14 dicembre 2024, entra in vigore il nuovo Codice della strada. Nuove norme e regole più severe per chi guida sotto l’effetto di alcol o droga e per chi usa il cellulare.

Chi usa uno smartphone alla guida rischia una multa tra i 250 e i 1.000 euro, in caso di recidiva questa può raggiungere 1.400 euro. La sospensione della patente può andare da una settimana a tre mesi e si possono perdere fino a 10 punti sulla patente.

Regole severissime per la guida in stato di ebbrezza. Obbligo di utilizzare veicoli dotati di alcolock (dispositivi che bloccano l’avvio del motore in caso di presenza di alcol nell’alito, installato a spese del conducente), multe tra i 573 e i 2.170 euro con sospensione della patente tra i 3 e i 6 mesi, ma si può arrivare anche a uno o due anni e rischio arresto. Ritiro della patente (revocata fino a tre anni) per esito positivo degli accertamenti sull’uso di stupefacenti.

Multe da 173 a 694 euro per chi supera di oltre 10 km/h e di non oltre i 40 km/h i limiti massimi di velocità. Sanzione che può salire in caso di violazione in un centro abitato o per almeno due volte nell’arco dell’anno.

Regole per i neopatentati

Nuove norme per i neopatentati (dunque i giovani, spesso ancora studenti degli ultimi anni di scuola). Per i primi tre anni di patente niente veicoli con potenza superiore a 75 kw (100 CV). Il foglio rosa verrà consegnato solo dopo aver effettuato un numero minimo di esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna. Fondamentale la certificazione dell’autoscuola.

Novità anche per i monopattini che avranno obbligo di targa, assicurazione e casco, con circolazione solo in strade urbane e limiti di velocità non superiori a 50 km/h. Obbligo infine per gli automobilisti di rispettare la distanza minima di un metro e mezzo durante il sorpasso di una bicicletta.