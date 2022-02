Nuovo concorso straordinario entro il 15 giugno. Solo prova orale?

Il nuovo concorso straordinario bandito sui posti che sono rimasti vacanti dopo le immissioni in ruolo 2021/22, fatti salvi i posti destinati ai vincitori del concorso ordinario (DD n. 498 e 499 21 aprile 2020) si svolgerà entro il 15 giugno 2022. Lo stabilisce il decreto Milleproroghe i cui emendamenti sono stati discussi in Parlamento proprio nei giorni scorsi.

Chi può accedere?

Ricordiamo che il nuovo concorso straordinario è riservato ai precari con 3 anni di servizio nella scuola statale (di cui almeno uno nella classe di concorso per cui si partecipa) anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici.

Ciascun candidato potrà partecipare alla procedura in un’unica regione e per una sola classe di concorso. Segnala il sindacato Flc Cgil: la norma esclude dal concorso i docenti che abbiano partecipato alla fase straordinaria di assunzioni di cui al DL 73/2021 art. 59 c. 4, il cosiddetto Sostegni bis. Insomma, i tanti bocciati del passato concorso straordinario non avranno altre opportunità analoghe ma dovranno trovare altre strade per l’immissione in ruolo.

Un concorso che prevede una sola prova disciplinare e che fonti sindacali ipotizzano possa trattarsi del solo orale.

