Nuovo Contratto dirigenti scolastici, i Presidi potranno aderire volontariamente al lavoro agile

Il 7 agosto è stato sottoscritto definitivamente all’ARAN il CCNL 2019/21 per i Dirigenti Scolastici.

Tra le novità introdotte, viene esteso anche ai Dirigenti scolastici l’istituto del lavoro agile.

Cosa si intende per lavoro agile

Ricordiamo che il lavoro agile, previsto dalla Legge n. 81/2017, è una delle possibili modalità di effettuazione della prestazione lavorativa per processi e attività di lavoro, previamente individuati dalle amministrazioni, per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalità. È finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l’innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro.

La prestazione lavorativa viene eseguita in modalità mista alternando giornate di lavoro all’interno dei locali dell’amministrazione e giornate di lavoro all’esterno di questi, senza una postazione fissa e predefinita.

Quali attività si possono svolgere in modalità agile?

L’amministrazione, previo confronto in sede di contrattazione collettiva integrativa, individua le attività che possono essere svolte in lavoro agile.

Adesione consensuale e volontaria

L’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria. Lo prevede l’art. 11 del CCNL.

Non cambiano diritti e doveri

Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Fatti salvi gli istituti contrattuali non compatibili con la modalità a distanza, il dipendente conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza, incluso il diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’amministrazione.

Accordo individuale

Il successivo art. 12 disciplina l’accordo individuale stipulato per iscritto che disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali dell’amministrazione, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore che di norma vengono forniti dall’amministrazione.

