Nuovo contratto: quali tutele per gli insegnanti in tema di aggressioni e offese? DIRETTA ore 16:15

Nuovo contratto: quali tutele per gli insegnanti in tema di aggressioni e...

Nel prossimo appuntamento di Tecnica risponde LIVE torniamo a parlare di emergenza educativa, alla luce dell’avvio della trattativa tra sindacati e ministero per il nuovo contratto in merito alla parte normativa, dopo l’accordo trovato invece sul fronte delle questioni economiche, dagli stipendi agli arretrati.

Ospiti della diretta Facebook/YouTube Rino di Meglio, coordinatore nazionale di Gilda Insegnanti; Gianluca Argentin, sociologo, insegna Teorie sociologiche e mutamento sociale all’Università di Milano-Bicocca; Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica; e il nostro direttore Alessandro Giuliani.

Al centro dell’appuntamento i contenuti normativi che potrebbero essere approvati nell’imminente contratto. Ci si interrogherà sulla possibilità di tutelare ulteriormente il docente, spesso delegittimato da genitori e studenti e vittima, non di rado, di vere e proprie aggressioni, dentro e fuori la classe. Quale margine, entro il contratto, consentirà di offrire maggiori garanzie all’insegnante? Una questione che verrà affrontata anche dal punto di vista sociologico, con Gianluca Argentin che ci spiegherà come si acquista o si perde autorevolezza e quali ragioni stanno alla base degli ultimi episodi di violenza a danno degli insegnanti.

Parleremo anche di culpa in vigilando e di culpa in educando: quando sono responsabili gli insegnanti di ciò che accade in classe, e quando invece è rilevante la responsabilità dei genitori e l’educazione che essi impartiscono ai propri figli? In che modo il contratto può farsi carico anche di tali questioni?

