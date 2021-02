Nuovo Dpcm, attesa oggi la bozza. Regioni e Comuni pronti a cambiare colore

È attesa per oggi la bozza del nuovo Dpcm con tutte le misure delle prossime settimane e che comprenderanno anche le vacanze di Pasqua. Bozza che sarà messa a punto per lunedì.

I ministri Speranza e Gelmini sono stati chiari, fino al 6 aprile nessuna riapertura e ancora misure restrittive. Le varianti ormai si stanno diffondendo in maniera rapida e sono sempre più i comuni in zona rossa, con l’emergenza di alcuni ospedali (ad esempio Brescia).

Cambi di colore

Diverse le Regioni e i Comuni pronti a cambiare colore. Il Piemonte vede alzarsi l’Rt a 1.03 e dunque passa in arancione. In Toscana Siena e Pistoia passano in zona rossa, mentre in Emila-Romagna Bologna diventa arancione scuro e chiude le scuole da lunedì. In Campania Napoli rischia il rosso con il resto della regione in arancione.

Rischiano Lazio e Lombardia, la Basilicata potrebbe andare in arancione, mentre la Liguria dovrebbe avere i numeri per passare in giallo.