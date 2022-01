Nuovo Dpcm, l’elenco completo delle attività accessibili senza green pass – TABELLE

Si è svolto stamattina, venerdì 21 gennaio, il Cdm per le misure anti Covid. Il premier Mario Draghi ha firmato il DPCM con tutte le novità.

Sono nove le tipologie di negozi dove si potrà entrare dal 1° febbraio senza avere nemmeno il green pass base. Ma la complessità viene fuori nell’ambito di quegli esercizi commerciali nei quali si vendono tipologie di prodotto diverse: in questi casi si potrà acquistare senza green pass soltanto ciò che è compreso nella lista delle esenzioni. È il caso dei supermercati, dove chi non ha il green pass base potrà comprare soltanto il cibo e non altri prodotti.

Chi dovrà vigilare? I titolari degli esercizi attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.