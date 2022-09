Nuovo Pei: quali novità dal Ministero? Guida alla compilazione – DIRETTA martedì 20 settembre ore 17

Che cambiamenti sono in atto nell’ambito del Piano educativo individualizzato (PEI)? Come abbiamo anticipato, si è svolta nella mattinata del 14 settembre la riunione plenaria (Consulta più CTS) dell’Osservatorio sull’inclusione scolastica. Il Ministero ha proposto e illustrato una serie di correzioni (peraltro minimali) al DM 182; tra queste ci sarebbe l’eliminazione della misura dell’esonero da alcune materie di studio, con la soppressione dell’art. 10 comma 2 lettera d. Le associazioni chiedono anche l’eliminazione dei range che il Ministero ha introdotto per limitare in qualche modo l’autonomia dei GLO nella proposta di ore di sostegno (richiesta sulla quale ovviamente il Ministero non è affatto d’accordo).

Ma la questione è ancora aperta e nella giornata del 19 settembre ulteriori accordi e disposizioni potrebbero influire sul modello di Pei attualmente in uso presso le istituzioni scolastiche.

Dunque come lavorare in queste condizioni di incertezza? Cosa possono fare e non fare le scuole per approdare a un documento ben fatto ed efficace nella gestione degli alunni con disabilità e nella predisposizione di un progetto educativo didatticamente e pedagogicamente valido? Ne parliamo nella diretta di Tecnica della Scuola LIVE, martedì 20 settembre ore 17. Ospiti gli esperti di inclusione, l’insegnante Katia Perdichizzi e il dirigente scolastico Salvatore Impellizzeri.

SEGUI LA DIRETTA, RISPONDEREMO ALLE TUE DOMANDE