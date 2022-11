Nuovo reclutamento docenti, requisiti di partecipazione alla procedura, con e senza riserva

Chi potrà aspirare ad entrare in ruolo mediante la nuova procedura di reclutamento sul sostegno indetta con DM 259 DEL 30 SETTEMBRE 2022?

La procedura è riservata a:

a) i soggetti che, alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda, sono in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado, conseguito in Italia ai sensi della normativa vigente.

b) i soggetti il cui titolo di specializzazione conseguito all’estero sia stato riconosciuto dalla competente Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale;

c) con riserva, coloro che, avendo conseguito all’estero la specializzazione per l’insegnamento su posto di sostegno, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento al Ministro dell’Istruzione competente Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

L’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula del contratto.

La riserva di accertamento del possesso dei requisiti

I candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile della procedura dispone l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura stessa.