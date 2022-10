Obblighi ANAC, il dirigente scolastico è il responsabile della trasparenza di ogni scuola

Qualche giorno fa avevamo dato notizia di una nota che l’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, ha inviato alle scuole, con la quale richiama il ruolo degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) nella predisposizione della griglia di sintesi dell’attività di verifica, nella nota l’ANAC aveva precisato che, laddove gli OIV non siano stati costituiti, l’adempimento è a carico dei Responsabili della prevenzione della corruzione.

Il 5 ottobre l’ANAC ha pubblicato sul proprio sito un comunicato con il quale precisa che “nelle scuole – nelle more dell’individuazione di un organismo analogo all’OIV – è il dirigente scolastico che predispone e trasmette la griglia di rilevazione con attestazione delle verifiche effettuate sugli obblighi di pubblicazione indicati nella delibera n. 201/2022“. La scadenza di questo adempimento è il prossimo 15 ottobre.

Le regole della trasparenza valgono per tutti, anche per gli istituti scolastici

In data 11 ottobre è giunta un’ulteriore precisazione da parte dell’Autorità anticorruzione.

“Tutti gli enti pubblici e privati tenuti a osservare le regole sulla trasparenza – scrive l’ANAC – devono aver cura di monitorare costantemente l’aggiornamento e la completezza della sezione “Amministrazione trasparente”. L’assolvimento degli obblighi va rispettato anche se, come nel caso degli istituti scolastici, la norma non prevede la costituzione di Oiv (Organismo indipendente di valutazione). L’assenza di Oiv anzi deve portare alla ricerca delle soluzioni organizzative interne idonee a svolgere la funzione di attestazione in materia di trasparenza. Così l’Anac replica alla nota con cui Attilio Fratta, presidente nazionale del sindacato dei presidi Dirigenti scuola, lamentava nuovi obblighi attribuiti dall’Autorità ai dirigenti scolastici in un avviso del 5 ottobre scorso“.

L’ANAC ricorda anche che già nel 2016 aveva precisato che le incombenze relative al rispetto degli obblighi di trasparenza sono attribuite al dirigente scolastico quale responsabile della trasparenza di ogni scuola.

E conclude con una rassicurazione: “ANAC tuttavia assicura una fattiva collaborazione istituzionale e si dichiara disponibile a cercare le soluzioni organizzative più idonee a favorire la funzione di attestazione dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza da parte degli istituti scolastici“.