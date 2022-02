Obbligo di mascherina, De Luca: “In Campania rimane ancora qualche settimana”

Se nel resto d’Italia l’obbligo di mascherine all’aperto cesserà a partire dall’11 febbraio, in Campania si proseguirà a indossarle per alcune settimane. A confermarlo direttamente il governatore della Regione Vincenzo De Luca, presente questa mattina all’aeroporto Costa d’Amalfi. “Saremo come al solito più prudenti che nel resto d’Italia. Le terremo qualche settimana in più che non fa male – spiega De Luca – bisogna essere prudenti. A volte ho la sensazione che a Roma pensano di cancellare il Covid rompendo il termometro. La situazione sta migliorando nettamente, ci avviamo verso l’esaurimento della fase di contagio ma sarebbe irresponsabile togliere l’obbligo di mascherina alle soglie del Carnevale, di San Valentino, di feste e festini vari”.

Il governatore poi si sofferma sul mondo della scuola e attacca: “Le ordinanze nazionali hanno mandato al manicomio le famiglie e i docenti. Stendiamo un velo pietoso, indescrivibile ciò che hanno fatto per la scuola. Cerchiamo di completare la campagna di vaccinazione per i bambini, ieri eravamo a 181mila vaccinati nella fascia 5-11 anni”.