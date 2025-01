Odori nauseabondi a scuola, studenti intossicati: soccorsi dal 118, ipotesi spray urticante

Un fatto molto strano ha avuto luogo oggi, 24 gennaio. Cinque studenti di una classe di un istituto superiore di Milano sono stati soccorsi dai sanitari del 118 dopo aver respirato una sostanza presente nell’aria, accusando poi leggeri sintomi di malessere.

La sostanza non è stata ancora identificata

Come riportano Il Corriere della Sera e Fanpage, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il nucleo specializzato nella gestione di sostanze pericolose. I rilievi effettuati attraverso la strumentazione ad hoc, per ora, sono negativi. Isolata, comunque, la classe nella quale si sarebbero sviluppati gli odori nauseabondi. Si pensa, come scrive MilanoToday, ad uno spray urticante.

Non si sa, quindi, ancora la provenienza del cattivo odore che ha causato i malori. L’allarme è scattato intorno alle ore 13,00. I soccorsi, allertati dalla centrale operativa dell’Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia, sono arrivati con un’ambulanza e un’auto medica e hanno visitato una decina di ragazzi tra 14 e i 15 anni. Sembra che gli alunni abbiano inalato un gas o una sostanza non ancora identificata.

Spray al peperoncino in classe, malori tra studenti

Solo qualche settimana fa in una scuola di Ravenna ci sono stati dei malori in una classe dovuti al gesto di una ragazza. Come riporta Il Corriere della Sera, una studentessa ha preso lo spray al peperoncino di una compagna, che teneva nello zaino per difendersi da eventuali malintenzionati, e lo ha usato.

Tutto è avvenuto sabato 14 dicembre in un istituto tecnico. Alcuni studenti hanno accusato lievi malori: sono intervenute due ambulanze e una volante dei Carabinieri. La bomboletta era stata regalata dal padre alla compagna in questione.