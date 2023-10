Oggi 2 ottobre è la Festa dei nonni. In una famiglia su tre salvano il bilancio dei figli

Sono oltre 12 milioni (dati Istat) i nonni in Italia e oggi, 2 ottobre, si celebra la loro festa. Fondamentali per il welfare familiare, gli anziani contribuiscono con oltre 38,2 miliardi ai bilanci delle famiglie. Oltre a fare da baby sitter ai loro nipoti, sostengono economicamente le famiglie dei propri figli, soprattutto per comprare vestiti, giochi, libri, per pagare la scuola o le varie attività dei nipoti, ma anche per pagare il mutuo o l’affitto di casa o semplicemente per fare la spesa. Senza calcolare il valore economico dell’attività di accudimento dei nipoti.

La Festa dei nonni è stata istituita dal Parlamento italiano, con la Legge n. 159 del 31 luglio 2005, proprio per sottolineare la centralità del loro ruolo, in occasione della ricorrenza dei Santi Angeli Custodi.

In più di una famiglia italiana su tre (34%) sono i nonni a salvare il bilancio domestico. Ma esiste anche una ridotta percentuale dell’8% – aggiunge Coldiretti – che trova dai nonni un aiuto a livello lavorativo, soprattutto per chi ha un’attività, dall’agricoltura all’artigianato, fino al commercio, e può così beneficiare dell’esperienza accumulata da chi è ora in pensione.

“La presenza dei nonni – sottolinea la Coldiretti – è sempre più importante anche rispetto alla funzione fondamentale di conservare le tradizioni alimentari e guidare i più giovani verso abitudini più salutari nelle scuole e nelle case. Ma la presenza in famiglia rappresenta un vantaggio anche per gli anziani, in una situazione in cui ben 4,9 milioni di over 65 anni vivono da soli“.