Olimpiadi Matematica 2022, l’Italia si piazza al decimo posto: fatto registrare il miglior risultato di sempre per un italiano

Si sono concluse sabato scorso, il 16 luglio, le Olimpiadi Internazionali della Matematica (IMO). La 63esima edizione dei giochi matematici riservati alle eccellenze scolastiche, si è svolta in presenza a Oslo, in Norvegia, dopo due anni consecutivi. A causa della pandemia, infatti, di recente le Olimpiadi sono state organizzate a distanza. L’evento si è aperto lo scorso 6 luglio.

I componenti della squadra azzurra

Le Olimpiadi Internazionali della Matematica sono state disputate, per l’Italia, da una squadra composta da 9 membri: Matteo Damiano, Daniele De Pietri, Massimiliano Foschi, Massimo Gasparini, Pietro Gualdi e Luca Sartori, accompagnati da Massimo Gobbino (Leader), Marco Trevisiol (Deputy Leader) e Ludovico Pernazza (Observer A). Questi hanno sfidato le altre nazioni cimentandosi con sei problemi da risolvere, tre per ciascuno dei due giorni di gara.

Tra i sei giovani talenti due erano veterani: Massimiliano Foschi, alla sua quarta partecipazione, l’unico ad aver già avuto esperienza di un’IMO dal vivo a Bath nel 2019, e Matteo Damiano, alla sua terza partecipazione.

Il medagliere italiano

La squadra italiana si è aggiudicata il decimo posto nella graduatoria per nazioni, a pari merito con Israele. Le medaglie ottenute sono per la precisione due d’oro, due d’argento e due di bronzo. Il risultato però, approfondendo gli avvenimenti, è ben più sorprendente di quanto sembra.

Matteo Damiano, infatti, non solo ha vinto la medaglia d’oro, ma lo ha fatto totalizzando 41 punti sui 42 disponibili posizionandosi all’undicesimo posto nella graduatoria individuale. Si tratta del miglior risultato di sempre per un italiano. Massimiliano Foschi ha vinto la seconda medaglia d’oro con 37 punti e si è classificato al diciannovesimo posto a pari merito con altri tre concorrenti. Luca Sartori, con 30 punti, ha vinto una medaglia d’argento, così come Massimo Gasparini con 29 punti. Un solo punto in meno per Pietro Gualdi, che si è aggiudicato una medaglia di bronzo, così come Daniele De Pietri, con 23 punti.

Le Olimpiadi di Matematica, in Italia, sono organizzate dall’Unione Matematica Italiana, su mandato del Ministero dell’Istruzione.