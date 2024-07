Olimpiadi Parigi 2024, atleta nata uomo combatterà sul ring con una donna. Per l’on. Sasso (Lega) nel nome dell’inclusività s’è superato il limite

“Imane Khelif, nata uomo, potrà salire sul ring contro Angela Carini il 1° agosto in un incontro di pugilato”: a sottolinearlo è il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera.

L’ex sottosegretario all’Istruzione sostiene che “le Olimpiadi di Parigi 2024 non smettono di sorprenderci, in negativo. Dopo lo scempio della rappresentazione blasfema dell’Ultima Cena, ora viene messa in discussione anche la scienza”.

L’on. Sasso sembra non essere del tutto convinto del via libera del Cio: vorrebbe sapere, infatti, quale è “la motivazione che le permette” a Imane Khelif “di essere idonea, a differenza di quanto accaduto nei mondiali”.

“Per quanto riguarda i Giochi Olimpici – ricorda il leghista -, la gestione del sistema di valutazione è stata affidata alla Paris 2024 Boxing Unit del CIO, che adotta regole meno rigide e segue da tempo una linea completamente diversa, orientata verso l’inclusività: la decisione del Comitato di non effettuare più la verifica del sesso”.

L’on. Sasso non vuole fare alcun “commento, ma solo una domanda: è giusto far combattere qualcuno che ha, per sua natura, una maggiore prestanza fisica contro una donna? Nel nome di una sedicente inclusività si è superato il limite della decenza”, conclude il deputato del Carroccio.