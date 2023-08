Open Data, AgID adotta le Linee Guida rivolte anche alle istituzioni scolastiche ed educative

AgID, Agenzia per l’Italia Digitale, ha adottato nei giorni scorsi le “Linee Guida recanti regole tecniche per l’apertura dei dati e il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico”, pubblicate ai sensi dell’articolo 12 del D. Lgs. n. 36/2006 in recepimento italiano della Direttiva 2019/1024, cosiddetta Direttiva Open Data.

Le Linee Guida hanno l’obiettivo di supportare le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti interessati al processo di apertura dei dati e di riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, attraverso indicazioni volte ad implementare le disposizioni e le modalità disciplinate dalle norme indicate.

Per l’individuazione delle “pubbliche amministrazioni” si fa riferimento all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; sono comprese, quindi, tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.

Le indicazioni riguardano formati, modalità di pubblicazione, profili di metadati, licenze e tariffazione, richieste di riutilizzo e strumenti di ricerca, tutti aspetti regolamentati da Direttiva e Decreto legislativo. Il documento include, inoltre, indicazioni su aspetti organizzativi e qualità dei dati.

LE LINEE GUIDA