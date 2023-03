Ordinanza Ministeriale mobilità 2023-2024, neoassunti potranno fare domanda con riserva. Si procede con atto unilaterale – LE SCADENZE

Sembra molto travagliata questa procedura di mobilità 2023-2024. Restano vincolati molti docenti e si procede, molto probabilmente, con un atto unilaterale del Ministero per partire con la presentazione delle domande. Date probabili di inizio e fine presentazione delle domande di mobilità, da lunedì 6 marzo al 21 marzo 2023.

Neoassunti 2022-2023

Ai docenti assunti 2022-2023 sarà data la possibilità di fare domanda di mobilità che però sarà validata solo in caso di chiarimento legislativo nel decreto PNRR 2. In buona sostanza una domanda presentata con riserva.

Altri docenti restano vincolati

Restano i vincoli sui docenti trasferiti nel 2022-2023 su sede puntuale e in ambito interprovinciale a prescindere dalla preferenza espressa. In buona sostanza i vincolati suddetti non potranno presentare nemmeno domanda con riserva e dovranno restare nella scuola di titolarità per un intero triennio.

Date di presentazione delle domande

I sindacati hanno chiesto di ampliare il tempo della presentazione delle domande dal 6 al 27 marzo come è stato fissato per il personale educativo. Non è ancora certa, fino alla pubblicazione dell’ordinanza, la data di chiusura della presentazione della domanda mobilità docenti. Si profila, per il momento, un atto unilaterale del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Riepilogando le date di presentazione della domanda: docenti dal 6 al 21 marzo, personale educativo dal 9 al 29 marzo e ATA dal 17 marzo al 3 aprile.

