Ordinanza sulla valutazione, registrata dalla Corte dei conti. Trasmesse anche le indicazioni per la redazione del documento di valutazione per la scuola primaria

È stata inviata a tutte le istituzioni scolastiche l’Ordinanza ministeriale n. 3 del 9 gennaio 2025, registrata dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 2025, che disciplina la valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e la valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado.

In sintesi, l’Ordinanza prevede che a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, nella Scuola primaria, la valutazione sarà espressa attraverso giudizi sintetici, da “Ottimo” a “Non sufficiente”, correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti per ciascuna disciplina, compreso l’insegnamento dell’educazione civica.

Per la Scuola secondaria di primo grado, la valutazione della condotta degli studenti sarà espressa in decimi: coloro che otterranno un punteggio inferiore a 6/10 non saranno ammessi alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo.

Le scuole avranno tempo fino all’ultimo periodo dell’anno scolastico in corso per adattarsi alle nuove disposizioni e assicurarsi che le famiglie siano pienamente informate.

L’ORDINANZA

L’ALLEGATO A

Esempi di possibili impostazioni del Documento di valutazione per la scuola primaria

Oltre alla Ordinanza ministeriale il MIM ha pubblicato una nota del 23 gennaio, recante “Indicazioni in merito alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e alla valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado”.

Di questa nota segnaliamo in particolare l’ultima parte che riporta alcuni esempi utili per la redazione del Documento di valutazione per la primaria.

LA NOTA