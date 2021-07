Organici ATA a.s. 2021/22, dall’8 luglio attive le funzioni

A decorrere dall’8 luglio saranno attive le funzioni al sistema informativo per le richieste di adeguamento dell’organico ATA alla situazione di fatto.

Lo fa sapere la FLC Cgil che anticipa la diffusione, da parte del MI, di una nota ministeriale che sarà inviata agli Uffici scolastici regionali.

La nota ministeriale – spiega il Sindacato – riprende i contenuti della nota dello scorso anno e non contiene indicazioni rispetto al contingente autorizzato per sopperire alle necessità delle scuole, che non sono state soddisfatte in sede di organico di diritto.