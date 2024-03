Organici docenti a.s. 2024/2025, pubblicato il decreto con le tabelle dei posti [PDF]

Il Ministero ha pubblicato il Decreto Interministeriale n. 33 del 26 febbraio 2024 riguardante gli organici dei docenti docenti per il prossimo anno scolastico.

Il decreto reca, nell’allegato 1, la rilevazione del personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo nonché di quello in servizio a tempo indeterminato, per ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento, posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento.

Nell’allegato 2 viene rilevato il numero di classi in deroga attivate nell’a.s. 2023/24 ai sensi del comma 344, distinte per ordine di scuola e grado di istruzione.

Il decreto rimodula, per l’a.s. 2024/25, il complessivo fabbisogno di personale docente con indicazione di quello da destinare all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria per le classi quarte e quinte, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e a invarianza di dotazione organica complessiva vigente, per l’a.s. 2023/24, tenuto conto di quanto indicato nel PNRR in tema di denatalità, come indicato nelle Tabelle A-A1, B-B1 e C-C1.

Il provvedimento definisce inoltre, per l’a.s. 2024/25, la stima del numero delle classi quarte e quinte presso le quali è attivabile l’insegnamento di educazione motoria e il relativo limite massimo del numero dei posti, ivi compresi quelli equivalenti alla somma a livello provinciale degli apporti orari di due ore per classe ricondotti a posti intero, pari a 22 ore settimanali, come indicato nella Tabella 1.

Infine, nell’ambito della rimodulazione del fabbisogno di personale docente per l’a.s. 2024/25, è determinata anche la previsione della quota massima dell’organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81, ripartita per regione, come indicato nella Tabella, nella quale è indicata l’equivalente stima delle classi qualora attivate in deroga esclusivamente nella scuola secondaria di secondo grado.

IL DECRETO