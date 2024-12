Organico aggiuntivo Ata Pnrr, ritirato emendamento per la proroga dei contratti fino a giugno: in migliaia a rischio

Ancora una volta rimangono appese quasi diecimila persone, in attesa di sapere se il proprio contratto di lavoro verrà prorogato o meno. Si tratta del personale Ata, collaboratori scolastici e assistenti amministrativi, assunti fino allo scorso anno per gestire le procedure legate ai fondi Pnrr.

L’allarme di D’Aprile

Come riporta Il Fatto Quotidiano, questi membri del personale scolastico rischiano di non vedere prorogato il proprio contratto fino a giugno. A lanciare l’allarme in queste ore è stato il segretario nazionale della Uil Scuola, Giuseppe D’Aprile.

A ritirare l’emendamento che riguardava il rinnovo dei contratti è stata proprio la maggioranza di Governo con la deputata di Fratelli d’Italia Grazia Di Maggio che ha fatto marcia indietro. Già lo scorso anno la legge di Bilancio aveva finanziato gli stipendi fino al 15 aprile. Solo grazie alle pressioni delle organizzazioni sindacali, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara alla vigilia della scadenza aveva annunciato la disponibilità di 14 milioni, reperiti nel bilancio del Mim, per non lasciare a casa questi lavoratori. E adesso?

“Con il ritiro dell’emendamento – spiega D’Aprile – le persone coinvolte dai tagli Ata salgono, in pochi mesi, a 12.247. È un fatto gravissimo. Gli interventi negativi a danno di questa categoria, purtroppo, continuano a registrare un costante aumento. Oltre ai tagli di 2.174 posti di personale Ata previsti nella bozza della Legge di Bilancio 2025 si aggiunge anche il contingente di 973 unità distaccato presso altre amministrazioni, già previsto dal Dl Sport e Scuola, per il quale non è in previsione alcuna sostituzione”.

A ciò si somma il recente stop deciso dalla maggioranza per l’attivazione delle proroghe dei cosiddetti contratti Pnrr, che coinvolgono ben 9.100 unità di personale: 3.100 tra amministrativi e tecnici e circa 6.000 per il profilo di collaboratore scolastico.

Le ultime speranze

“L’organico Pnrr – sottolinea D’Aprile – risulta essere necessario sia per non penalizzare il personale coinvolto, sia per garantire la funzionalità delle scuole che, diversamente, si troverebbero a gestire un enorme sovraccarico di lavoro. Sovraccarico che, in molti casi, va oltre gli obblighi contrattuali. Continueremo a rivendicare la proroga dei contratti fino a giugno per tutto il personale coinvolto chiedendo alle forze politiche di ripresentare l’emendamento oltre a un intervento legislativo – che si rende ormai indispensabile – per avviare un piano straordinario di immissioni in ruolo, per l’ampliamento dell’organico Ata e per rendere stabile l’attuale organico aggiuntivo”.

L’unica speranza potrebbe essere a questo punto potrebbe essere nella fase d’approvazione del provvedimento della legge di Bilancio o nel Decreto Milleproroghe.

“Questo contingente sta svolgendo un ruolo importante nel sostegno al sistema educativo”

“Questo contingente sta svolgendo un ruolo importante nel sostegno al sistema educativo”, avevano spiegato dal dicastero di Viale Trastevere ad aprile. “Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, su indicazione del Ministro Valditara, al fine di assicurare il proseguimento di queste attività, ha individuato una dotazione di circa 14 milioni di euro, direttamente nel bilancio del Ministero, da destinare alla proroga dell’impiego di questo personale, proroga che sarà disposta con un intervento legislativo nel primo provvedimento disponibile”.

“È un ulteriore impegno, da noi fortemente voluto, per garantire la massima continuità delle attività che il personale sta svolgendo a supporto delle scuole, a fronte di molteplici scadenze, dal PNRR ad Agenda Sud”, aveva dichiarato il ministro Giuseppe Valditara.

“Ancora una volta il governo Meloni mantiene gli impegno” con “il rinnovo di questa proroga, fortemente voluto dalla maggioranza” per portare in porto i progetti “improntati al contrasto della dispersione scolastica”,queste le parole della sottosegretaria all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti.