Palermo, Cesare Cremonini inaugura un campetto all’istituto Pertini nel quartiere Sperone: “Questi bambini non li dimenticherò”

“Oggi sei venuto qui per l’inaugurazione del nostro nuovo campetto di calcio. Ti amiamo Cesare Cremonini”. È solo uno dei cartelloni dedicati al famoso cantante, oggi in visita all’Istituto Pertini, nel quartiere Sperone di Palermo.

Acclamato con gioia e felicità dai bambini, Cremonini si è fatto largo in un bagno di folla, dei giovani alunni dell’istituto e ha ringraziato tutti per la splendida accoglienza. La sua visita fa parte del progetto “Io Vorrei” in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

“Ci ha promesso che sarebbe tornato e torna con un regalo bellissimo, un campo sportivo per giocare a calcio, calcio a 5, pallavolo, basket e siamo felicissimi” spiega la dirigente scolastica Antonella DI Bartolo al TgR Sicilia. Cremonini infatti era già stato allo Sperone nel 2022.

“Vedere i bambini camminare su questo campetto è qualcosa che ricorderò per sempre” afferma il cantautore bolognese.

Presente anche Gaia, la “ragazza del futuro” (un pezzo cantato da Cremonini) da cui prende spunto il murale dello street artist Giulio Rosk in uno dei palazzi dello Sperone.