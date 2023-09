Palermo, dal 25 al 29 settembre le Finali Nazionali dei Campionati Studenteschi di Calcio a 5. Attesi 400 giovani da ogni regione

Dal 25 al 29 settembre, Palermo ospiterà le Finali Nazionali dei Campionati Studenteschi di Calcio a 5. Nel capoluogo è atteso l’arrivo da ogni regione d’Italia delle rappresentative femminili e maschili per un totale di 400 giovani accompagnati da 80 docenti. Ai Campionati partecipano studentesse e studenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie. “Lo sport unisce, lo sport è partecipazione, supera ogni barriera e contribuisce ad un sano sviluppo delle relazioni sociali oltre che psicofisico” – dice il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Giuseppe Pierro -. La Sicilia sarà rappresentata dalla squadra femminile dell’IISS “Alessandro Volta” di Palermo e dalla squadra maschile dall’IIS “Salvatore Calvino e G.B. Amico” di Trapani. La cerimonia di apertura si svolgerà martedì 26 settembre.

Il corteo delle delegazioni partirà alle 17 da Porta Felice e attraverserà corso Vittorio Emanuele fino ai quattro Canti, per proseguire in via Maqueda e via Ruggero Settimo sino a raggiungere Piazza Politeama dove, alle 18, alla presenza delle autorità, verrà accesa la fiamma olimpica che segnerà l’inizio dei giochi. Tedofori saranno l’ex calciatore del Palermo l’argentino Mario Santana e Filippo “Billy” Talluto, 27 anni, atleta paralimpico della squadra di calcio a 5, terza classificata ai SUDS European Championships 2023. Nel corso della cerimonia di apertura sarà consegnata una targa ai familiari di Gabriele Aserio, promessa del calcio, vittima a diciotto anni in un incidente stradale lo scorso marzo.

Le partite si giocheranno per la categoria Allieve presso il “Pasqualino Stadium” di Carini e per la categoria Allievi presso il campo di calcio “Salvatore Favazza” di Terrasini dove giovedì 28 settembre si disputeranno le finali di entrambe le categorie. Al termine, la festa di chiusura.

Lunedì 25 settembre, alle 18, nella piazza del CDSHotels Città del Mare di Terrasini si svolgerà la “Festa delle Regioni” con stand espositivi allestiti dalle studentesse e studenti con prodotti tipici della regione di provenienza.

I Campionati Studenteschi sono iniziative promosse dal Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Politiche sportive scolastiche, organizzate dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in collaborazione con Sport e salute S.p.A., con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e le Discipline Sportive Associate (DSA) riconosciute dal CONI, con le Federazioni Sportive e Discipline Sportive riconosciute dal CIP (Federazioni Paralimpiche), con le Regioni e gli Enti locali. “Competizioni sportive che si pongono in una logica di prosecuzione e sviluppo del lavoro che i docenti di educazione fisica e sportiva svolgono nell’insegnamento curricolare ed extracurricolare – spiega Giovanni Caramazza, Coordinatore Regionale di Educazione Fisica e Sportiva”.