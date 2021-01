Parole nuove, cringe: arriva l’ok dell’Accademia della Crusca

Genitori e professori e chiunque in genere abbia a che fare con i giovani avrà sentito spesso pronunciare la parola “cringe” e i suoi derivati: “Come sei cringe! Questa cosa è davvero cringissima!“.

Questa parola, proveniente dall’inglese, è ormai entrata nel linguaggio dei ragazzi a significare qualcosa di imbarazzante o ridicolo.

Il termine è ormai così diffuso che l’Accademia della Crusca l’ha inserito nella rubrica delle parole nuove.

“Nella nostra lingua, – leggiamo nella scheda sul sito dell’Accademia – la parola CRINGE rimane legata al suo ambito d’origine e a un uso gergale prevalentemente giovanile, e non è registrata da alcun dizionario italiano; tuttavia è piuttosto diffusa in rete, sui social network e sulle piattaforme di streaming e video come YouTube e Twitch, ed è impiegata sia come sostantivo maschile invariabile sia come aggettivo. […] si sono diffusi anche diversi derivati di CRINGE, alcuni giunti direttamente dall’inglese – come cringe comedy e gli aggettivi cringe-worthy e cringey – mentre altri sono stati adattati alla morfologia dell’italiano. Tra questi ultimi sono discretamente attestati il superlativo assoluto CRINGISSIMO e il participio presente CRINGIANTE usato con valore aggettivale, il sostantivo CRINGIATA e il verbo CRINGIARE usato prevalentemente nella forma riflessiva del tipo quella cosa mi/ti/ci cringia“.

