Parte la “Scuola di alta formazione Biblica”

Per approfondire le grandi questioni dell’umanità, relative per esempio al nascere e al morire, all’amare, al custodire, al lavorare, allo sperare, attorno a cui si interrogano credenti e non credenti, la Facoltà teologica del Triveneto avvia nell’anno accademico 2023/2024 “Biblica. Scuola di alta formazione in Bibbia e cultura”, organizzata dal ciclo di Licenza in Teologia con il patrocinio del Festival biblico.

A tenere lezione saranno biblisti, teologi e filosofi, mentre la proposta è rivolta a tutte le persone interessate a conoscere meglio la Bibbia, ai “cercatori di senso”, agli educatori e formatori in ambito civile ed ecclesiale, alle religiose e ai religiosi.

Il corso si articola in 6 moduli tematici – Nascere, Custodire, Amare, Lavorare, Soffrire/Morire, Sperare – e si sviluppa in due parti: da gennaio a maggio 2024; da ottobre a dicembre 2024.

Le lezioni – erogate in forma mista (presenza e online) – si svolgono durante i week-end (4 ore il venerdì pomeriggio e 8 ore il sabato) per un totale di 248 ore di lezione (in presenza e online) e 64 ore di laboratori.

Per accedere agli studenti ordinari è richiesta una laurea triennale.

È possibile iscriversi a singoli moduli come studenti uditori. Il titolo, rilasciato dalla Facoltà teologica del Triveneto, è un diploma di alta formazione in Bibbia e cultura.

Iscrizioni entro il 30 novembre.