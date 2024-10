Partigiani della Scuola Pubblica: è mancata la sua fondatrice

E’ mancata in queste ore Monica Fontanelli, fondatrice del Movimento dei Partigiani della scuola pubblica, particolarmente attivo a partire dal 2015 contro il progetto di riforma della “Buona scuola” voluto da Matteo Renzi e dal suo governo.

“Monica – scrivono oggi i suoi amici del Movimento – ha lottato tutta la vita in difesa della Scuola Pubblica, col sorriso sulle labbra e con quella serenità interiore che solo un animo puro conferisce ai forti. Siamo stati compagni di viaggio per un periodo molto intenso iniziato nel 2014, interrotto poi da cause di forza maggiore. Problemi di salute, infatti hanno compromesso le energie necessarie e costretto Monica a delegare di fatto la lotta per la scuola pubblica, poco dopo, ai coraggiosi colleghi calabresi”.

“Oggi che ci sarebbe più bisogno di persone come Monica – ricordano – si è conclusa la sua esistenza terrena, lasciando intorno a sé un grande vuoto”.



L’ultimo saluto è previsto il 2 ottobre alle ore 15 presso la Sala Pantheon della Certosa di Bologna.