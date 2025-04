Badge per andare in bagno a scuola, gli studenti non ci stanno: troppo controllo, la protesta

Badge per andare in bagno a scuola, gli studenti non ci stanno:...

Un badge da strisciare ogni volta che si deve andare in bagno: questa l’idea di un istituto superiore della provincia di Gorizia, contro cui si sono scagliati molti studenti. Come riporta Il Piccolo, alcuni di loro non sono entrati a scuola per protesta.

Nella scuola esiste già un badge

Nella scuola esiste già un badge per entrare, in vigore da ben quindici anni. La dirigente scolastica, dal canto suo, dice che ancora non è stato deciso nulla. “Smentisco esista già un progetto del genere già definito”.

“Non ci è stata data una motivazione. Qualcuno dice che c’è troppa gente che va in bagno assieme. Inoltre nei servizi igienici sono state trovate scritte”, ha affermato uno studente. A quanto pare gli studenti si sentono, in questo modo, troppo controllati.