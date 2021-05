Venerdì 28 maggio si svolge online il convegno “Patti educativi territoriali: il contributo delle piccole scuole e dei piccoli musei“, promosso dall’Associazione Nazionale Piccoli Musei in collaborazione con l’Indire e il movimento delle Piccole Scuole.

L’evento sarà incentrato sull’importanza che ricoprono le alleanze educative tra le istituzioni scolastiche, le organizzazioni e gli Enti locali per il rilancio dei territori marginali. Stipulare patti educativi significa cogliere le opportunità intrinseche dell’ambiente in cui si opera e aprire la scuola al territorio creando nuove occasioni di formazione. Al convegno prenderanno parte alcuni rappresentanti istituzionali della zona Empolese-Valdelsa per presentare esperienze realizzate sui propri territori e a seguire interverranno le ricercatrici Indire Giuseppina Rita Jose Mangione e Francesca De Santis per parlare della collaborazione tra il movimento delle Piccole Scuole e l’Associazione Nazionale Piccoli Musei.

La seconda parte dell’evento sarà incentrata sulle collaborazioni attivate dall’APM con alcune scuole italiane e sul ruolo che i piccoli musei possono ricoprire nei percorsi educativi.

Il convegno avrà inizio alle ore 9:50. Non è richiesta iscrizione.

La locandina dell’evento