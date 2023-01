PC per le scuole dall’Agenzia delle Entrate, domande entro il 3 febbraio 2023

PC per le scuole dall’Agenzia delle Entrate, domande entro il 3 febbraio...

L’Agenzia delle Entrate intende cedere a titolo gratuito pc, portatili, server non più in uso. Sono invitati a partecipare al bando scuole, pubbliche amministrazioni, enti no profit.

La richiesta di partecipazione potrà essere inviata esclusivamente tramite un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) alla casella [email protected] entro le ore 12.00 del giorno 3/2/2023.

Per identificare gli istituti scolastici si utilizzerà il Codice Meccanografico dell’istituto.

La richiesta dovrà essere predisposta utilizzando l’applicazione on-line “Phoenice” accessibile all’indirizzo https://www.fiscooggi.it/phoenice. Il codice identificativo della gara è “AE2023”. In sede di richiesta, la scuola richiedente dovrà specificare anche la o le province presso cui sarà disposto a recarsi per il ritiro delle apparecchiature.

Al termine dell’inserimento dei dati l’applicazione genererà il file phoenice.xml che, una volta scaricato, dovrà essere inviato a mezzo posta elettronica certificata.

L’e-mail certificata di richiesta dovrà avere come oggetto “AE2023” e contenere in allegato il file “phoenice.xml” generato dal citato applicativo.

La graduatoria sarà elaborata utilizzando i seguenti criteri di priorità decrescente:

1) istituti scolastici statali e istituti scolastici paritari degli enti locali (determinati ai sensi dell’art.1, comma 1-2, L. 62/2000);

2) tutte le altre amministrazioni pubbliche (determinate ai sensi dell’art.1, D.Lgs. 165/2001);

3) altri enti pubblici e privati appartenenti a una delle seguenti categorie (non in ordine di priorità):

associazioni ed enti senza fini di lucro iscritti nell’apposito registro associazioni;

fondazioni e altre istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità giuridica, senza fini di lucro;

associazioni non riconosciute, di cui all’art. 36 C.C., che siano dotate di proprio strumento statutario dal quale sia possibile in modo inequivocabile desumere l’assenza di finalità lucrative;

organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri, operanti in Italia o all’estero per scopi umanitari;

istituti scolastici paritari privati (determinati ai sensi dell’art. 1, comma 2, L. 62/2000);

altri enti e organismi, non compresi nei punti precedenti, la cui attività assuma le caratteristiche di pubblica utilità.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it/) e al link https://www.fiscooggi.it/phoenice/ae/.