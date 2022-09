Pensionamenti: domande entro il 21 ottobre – SCARICA LA NOTA

Dopo le anticipazioni, di cui avevamo parlato in precedenza, sull’invio delle istanze relative alle cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2022, ecco che arriva il decreto ministeriale che conferma il termine del 21 ottobre come scadenza per la presentazione delle domande.

La circolare 31924 dell’8 settembre 2022, trasmessa proprio oggi alle varie organizzazioni sindacali, è accompagnata dalla nota che contiene la tabella con l’indicazione sintetica dei requisiti di accesso alla pensione.