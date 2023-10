Pensionamenti, entro il 31 ottobre la rilevazione delle cessazioni d’ufficio per chi ha raggiunto il limite per la permanenza in servizio

Pensionamenti, entro il 31 ottobre la rilevazione delle cessazioni d’ufficio per chi...

Con nota del 28 settembre scorso il MIM ha comunicato l’avvio della rilevazione delle cessazioni d’ufficio per il personale che ha raggiunto il limite ordinamentale per la permanenza in servizio.

La funzione, disponibile per ciascun ufficio operante (Istituzioni scolastiche e Ambiti Territoriali), è raggiungibile attraverso il percorso SIDI ‘Comunicazione Servizi INPS – > Rilevazione Pensionamenti d’ufficio – sessantacinquenni’.

Il sistema prospetterà l’elenco del personale, nato tra il 01.09.1957 e il 31.08.1959, che risulta in servizio al momento dell’apertura della rilevazione.

Ogni ufficio potrà visualizzare esclusivamente il personale di propria competenza e dovrà fornire puntuale indicazione sulla circostanza che esso rientri o meno nelle cessazioni d’ufficio dei sessantacinquenni.

Le operazioni di caricamento dei dati dovranno concludersi entro il giorno 31 ottobre 2023.