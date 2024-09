Pensionamento docenti, il prof con 42 anni e 10 mesi di contributi e 65 anni di età al 31 agosto 2025 andrà in quiescenza d’ufficio

Un docente nostro lettore ci chiede se nel suo caso per la pensione anticipata dovrà presentare domanda entro il prossimo 21 ottobre o se invece andrà in pensione d’ufficio senza bisogno di presentare nessuna istanza. Nel caso in specie, il docente nostro lettore, avrà, al 31 agosto 2025, un’età anagrafica di 65 anni compiuti e 42 anni e 10 mesi di contributi versati.

Requisiti raggiunti entro il 31 agosto 2025

Nel caso del docente di sesso maschile che compirà i 65 anni di età anagrfica entro il 31 agosto 2025 ed avrà, entro questa stessa data, raggiunto i 42 anni e 10 mesi di contributi versati, l’Amministrazione, come chiaramente scritto nella nota MIM n. 0150796 del 25 settembre 2024, dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente, che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni. Per tale ragione il prof che ha raggiunto i 65 anni di età anagrafica e i 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, entro il 31 agosto 2025, sarà collocato a riposo d’ufficio senza la necessità di presentare istanza.

Requisito anagrafico tra settembre e dicembre

È bene sottolineare che se l’età anagrafica del dipendente dovesse raggiungere 65 anni nel periodo tra l’1 settembre e il 31 dicembre 2025, anche se i 42 anni e 10 mesi fossero raggiunti entro il 31 agosto 2025, la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell’interessato.

Si ricorda che la pensione anticipata ai sensi dell’art.15 del decreto legge n.4 del 28 gennaio 2019 e convertito con modificazioni dalla legge n.26 del 28 marzo 2019, in cui si prevede appunto che l’accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Tali requisiti dovranno essere maturati entro il 31 dicembre 2025 e di norma questa tipologia di pensionamento avviene a domanda.

Come abbiamo suddetto e sottolineamo nuovamente, il docente che raggiunge il requisito anagrafico di 65 anni di età entro il 31 agosto 2025, a prescindere dal fatto se raggiunge i 41 anni e 10 mesi se donna o 42 anni e 10 mesi se maschio entro il 31 agoto o il 31 dicembre 2025, dovrà andare in pensione obbligatoriamente d’ufficio.