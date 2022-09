Pensioni 2022, funzioni per la rilevazione delle cessazioni d’ufficio disponibili dal 26 settembre al 28 ottobre [NOTA]

Sul portale SIDI è disponibile da oggi, 26 settembre, la funzionalità per la rilevazione delle cessazioni d’ufficio per il personale che abbia raggiunto il limite ordinamentale per la permanenza in servizio.

La rilevazione è disponibile a questo percorso: Comunicazione Servizi INPS – > Rilevazione Pensionamenti d’ufficio –

sessantacinquenni.

Il sistema prospetterà l’elenco del personale, nato tra il 01.09.1956 e il 31.08.1958, che risulta in servizio al momento dell’apertura della rilevazione.

Ogni ufficio potrà visualizzare, esclusivamente, il personale di propria competenza, fornendo puntuale indicazione sulla circostanza che esso rientri o meno nelle cessazioni d’ufficio dei sessantacinquenni.

La funzione sarà disponibile fino al 28 ottobre 2022 e costituirà l’unico canale di comunicazione con INPS

delle posizioni in questione.

LA NOTA