Pensioni e promesse, verranno mantenute?

Leggendo l’articolo “In pensione a 67 anni, ma a quell’età certi lavori (come il docente) non si possono più fare: Durigon (Lega) contro la Legge Fornero” dapprima mi sono (ingenuamente?) entusiasmato pensando: “toh, ecco qualcuno che forse può aiutarci a cambiare una condizione iniqua”.

Ma immediatamente dopo il mio entusiasmo si è raffreddato, pensando a quanti altri politici si sono impegnati nella stessa direzione e poi non è successo nulla.

Il tutto mi ricorda una barzellettina, che però è straordinariamente reale.

Una signora sulla cinquantina si sottopone a un consulto ginecologico.

Il medico la visita e poi, con un certo imbarazzo, le domanda: “ma, signora, Lei è sposata?”. “Sì, dottore, da 25 anni”. “Perché, sa…, Lei è ancora vergine!”

“Sì, ma vede: io ho sposato un parlamentare e sa come sono questi politici… promettono, promettono!”

Daniele Orla