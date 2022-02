Pensioni, entro il 28 febbraio le domande per la Quota 102

Con la nota 3430 del 31 gennaio il Ministero dell’Istruzione ha fornito indicazioni in merito alla riapertura delle funzioni per le domande di cessazione dal servizio alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 per Opzione donna e Quota 102.

Con riferimento a Quota 102, il MI fa sapere che la nuova disciplina normativa prevede la facoltà di accedere alla pensione anticipata per il

personale del comparto scuola al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di almeno 38 anni (c.d. pensione “quota 102”).

Le istanze dovranno essere presentate, tramite il sistema Polis, dal 2 al 28 febbraio 2022, utilizzando le funzioni che saranno disponibili nell’ambito della sezione “Istanze Online” del sito. Le istanze Polis disponibili sono:

Cessazioni On Line – personale docente, educativo, IRC e ATA – Quota 102

Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Quota 102.

Per l’accesso alla prestazione pensionistica, oltre all’ istanza di cessazione dal servizio, che decorrerà dal 1° settembre 2022, presentata utilizzando POLIS – istanze online, occorre inviare anche domanda all’INPS.