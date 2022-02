Pensioni, nel 2023 nessun aumento dei requisiti di accesso [CIRCOLARE INPS]

Fermo restando l’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita già applicato dal 1° gennaio 2021, che non ha previsto alcun incremento, anche a decorrere dal 1° gennaio 2023 i requisiti pensionistici non saranno ulteriormente incrementati.

Lo ha comunicato l’INPS, con circolare n. 28 del 18 febbraio 2022.

L’Istituto riepiloga anche quali saranno i requisiti per l’accesso alle pensioni a decorrere dal 2023.

Pensione di vecchiaia

Il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia è il seguente:

Anno Età pensionabile Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 67 anni Dal 1° gennaio 2025 67 anni*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita

Pensione anticipata

Il requisito contributivo per la pensione anticipata è il seguente:

Anno Uomini Donne Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026 42 anni e dieci mesi (2.227 settimane) 41 anni e dieci mesi (2.175 settimane)

Pensione anticipata per i lavoratori precoci

Il requisito per la pensione anticipata per i lavoratori “precoci” è il seguente:

Anno Requisito contributivo Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026 41 anni (2132 settimane) Dal 1° gennaio 2027 41 anni * (2132 settimane)

*Requisito da adeguare alla speranza di vita

Pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote

Anche per il biennio 2023-2024, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote possono conseguire tale diritto ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e di un’età anagrafica minima di 62 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 98, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, ovvero di un’età anagrafica minima di 63 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 99, se lavoratori autonomi iscritti all’INPS.