Pensioni scuola a.s. 2023/24, i requisiti anagrafici e contributivi necessari [TABELLA]

Pensioni scuola a.s. 2023/24, i requisiti anagrafici e contributivi necessari

Scade il 23 ottobre prossimo il termine ultimo di presentazione delle domande di cessazione dal servizio dal 1° settembre 2023 per il personale docente, educativo, ATA. Le domande possono essere presentare tramite Istanze on-line già da domani, 19 settembre.

Entro il medesimo termine ultimo, gli interessati hanno la facoltà di revocare le istanze.

Resta invece ferma al 28 febbraio 2024 la scadenza per la presentazione delle domande per i dirigenti scolastici.

Date e modalità sono contenute nella nota 54257 del 18/09/2023, di trasmissione del Decreto 185 del 15/09/2023.

In allegato è anche disponibilie la tabella dei requisiti che è necessario possedere per andare in pensione dal 1° settembre 2024.

In particolare, questi sono i requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema “misto” di calcolo:

LA NOTA

IL DECRETO